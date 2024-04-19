Подозреваемый в убийстве в Люблино долго не мог назвать свое имя

МВД России показало кадры, снятые после задержания подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева в столичном районе Люблино. Видео опубликовала официальный представитель министерства Ирина Волк.

В первые минуты допроса предполагаемый убийца выглядит сильно дезориентированным и долго не может назвать свои имя и фамилию.

На записи показана еще одна машина, на которой подозреваемый пытался скрыться - это отечественный автомобиль. Ранее прокуратура публиковала съемки двух других машин, которые бросил во время побега предполагаемый убийца.

Вечером 17 апреля 24-летний москвич Кирилл Ковалев приехал на улицу Краснодарскую в Люблино к своей невесте. Там он сделал замечание предполагаемым владельцам иномарки, которая была припаркована на тротуаре вплотную к подъезду.

Из-за этого между ним и другими молодыми людьми произошел конфликт, во время которого Ковалева ударили ножом. Он умер в больнице.

Подозреваемого в убийстве 21-летнего нелегального мигранта и двоих его соучастников нашли и задержали в Ростовской области. До этого в его квартире нашли крупную сумму денег в рублях и долларах.