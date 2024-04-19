МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подозреваемый в убийстве в Люблино долго не мог назвать свое имя

МВД России показало кадры допроса подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева.
Владимир Рубанов 2024-04-19 16:09:29
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

МВД России показало кадры, снятые после задержания подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева в столичном районе Люблино. Видео опубликовала официальный представитель министерства Ирина Волк.

В первые минуты допроса предполагаемый убийца выглядит сильно дезориентированным и долго не может назвать свои имя и фамилию.

На записи показана еще одна машина, на которой подозреваемый пытался скрыться - это отечественный автомобиль. Ранее прокуратура публиковала съемки двух других машин, которые бросил во время побега предполагаемый убийца.

Вечером 17 апреля 24-летний москвич Кирилл Ковалев приехал на улицу Краснодарскую в Люблино к своей невесте. Там он сделал замечание предполагаемым владельцам иномарки, которая была припаркована на тротуаре вплотную к подъезду.

Из-за этого между ним и другими молодыми людьми произошел конфликт, во время которого Ковалева ударили ножом. Он умер в больнице.

Подозреваемого в убийстве 21-летнего нелегального мигранта и двоих его соучастников нашли и задержали в Ростовской области. До этого в его квартире нашли крупную сумму денег в рублях и долларах.

#Москва #в стране и мире #Ростовская область #убийство #Задержание #Допрос #люблино #Кирилл Ковалев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002