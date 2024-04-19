У подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Люблино нашли 44 млн рублей

Следователи в ходе ночных обысков в квартире у подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Люблино нашли свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США. Всего это около 72 млн рублей.

«Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подозреваемого в убийстве 21-летнего нелегального мигранта пока не нашли. Задержаны его отец и друг. Напомним, что мотоциклист Кирилл Ковалев 17 апреля приехал в Люблино к своей девушке и сделал замечание владельцу машины, которая была припаркована на тротуаре прямо у подъезда. Тот стал бить оппонента руками и ногами, потом ударил ножом в живот. Москвич умер в больнице, а мигрант сбежал, запрыгнув в темный автомобиль. Позже машину нашли брошенной на Новороссийской улице в Москве. В ней обнаружили пистолет Макарова и выкидной нож, предположительно, со следами крови.

У подъезда в Люблино, где произошло убийство 24-летнего Кирилла Ковалева, образовался стихийный мемориал. Люди, в том числе представители московского мотобратства, несут цветы и свечи.

Ковалев планировал съехаться со своей невестой в мае, завести детей. Погибший всегда занимался спортом, не злоупотреблял алкоголем и, по словам родителей, просто не мог не сделать замечание в этой ситуации - такой был у него характер.