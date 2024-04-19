СК объявил в розыск подозреваемого в убийстве москвича на парковке

Подозреваемый в жестокой расправе над москвичом из-за замечания о неправильной парковке Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вместе с ним полиция ищет его подельников.

«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Накануне ночью в квартире подозреваемого провели обыск. Оперативники нашли свыше 44 миллионов рублей и порядка 300 тысяч долларов. Задержаны отец, дядя и друг 21-летнего беглеца.

Трагедия произошла накануне. Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Один из местных жителей сделал молодому человеку замечание, после которого тот набросился на него с ножом. Москвич скончался в больнице от многочисленных ран. В полиции установили, что в России подозреваемый проживает нелегально, его временная регистрация уже закончилась. Возбуждено уголовное дело.