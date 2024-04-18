Большая часть митингующих в Тбилиси разошлась

В Тбилиси завершилась акция протеста против законопроекта об иностранных агентах. Большая часть митингующих покинула площадь перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС.

У Дома правительства осталась лишь небольшая группа молодых людей, в то время как политические лидеры уже ушли. Организаторы митинга призвали манифестантов не покидать территорию.

На месте продолжают нести дежурство сотрудники полиции, хотя значительная часть правоохранителей уже покинула территорию.

Ранее МВД Грузии сообщили, что полицейские задержали 14 участников митинга, прошедшего у здания парламента. В ведомстве также отметили, что в ходе стычек с митингующими пострадал один правоохранитель, ему оказали необходимую медпомощь.

Накануне президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если парламент примет его в трех чтениях. Грузинский лидер подчеркнула, что данный документ «противоречит стратегии и рекомендациям Евросоюза».