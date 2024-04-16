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В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержали 14 человек

В ходе стычек с протестующими пострадал один полицейский.
Сергей Лебедев 2024-04-16 02:13:49
© Фото: Sputnik, РИА Новости

В Тбилиси полицейские задержали 14 участников митинга против закона об иностранных агентах, прошедшего у здания парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии.

«Правоохранители неоднократно призывали организаторов и участников митинга подчиняться законным требованиям представителей МВД, не превышать законные пределы свободы собраний и выражения мнений. Участники митинга не приняли во внимание их законные требования, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и словесно их оскорбили», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в ходе стычек с протестующими пострадал один полицейский. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее грузинские депутаты устроили драку в парламенте при обсуждении закона об иностранных агентах. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе получил удар по голове кулаком от лидера оппозиционной политической силы «Граждане» Алеко Элисашвили. Далее столкновение переросло в массовую драку.

#Грузия #МВД #митинг #полицейский #иноагенты #задержания #стычки
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