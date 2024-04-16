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Сотрудник полиции пострадал при разгоне протестующих в Грузии

Протестующие против принятия закона об иноагентах собрались у здания парламента в Тбилиси, заблокировав вход, сотрудники полиции применяют слезоточивый газ.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 22:49:06
© Фото: Sputnik, РИА Новости

Грузинский полицейский спецназ был вынужден применить слезоточивый газ для разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси, где проходит митинг против принятия закона об иноагентах.

Изначально полиция начала отгонять митингующих, заблокировавших вход в здание парламента, с применением специальных щитов, однако вскоре пришлось использовать спецсредства - перцовые спреи. Протестующие оказывали сопротивление и не выполняли указания полиции, что привело к стычкам между толпой и правоохранителями, пишет Life со ссылкой на РИА Новости. 

Уточняется, что один сотрудник полиции получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте присутствуют машины скорой помощи.

Оппозиция Грузии выступает против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», поскольку тот, по мнению демонстрантов, отрывает страну от Запада. Власти же Грузии считают, что закон укрепит суверенитет страны и выведет на свет теневое финансовое влияние западных партнеров на внутреннею политику Грузии. 

В ходе протестов в ночь на 16 апреля были задержаны 14 человек. 

#Грузия #протесты #оппозиция #Тбилиси #полиция #закон об иноагентах
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