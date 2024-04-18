В НАТО заявили, что Украину не пригласят в альянс на саммите в июле

Условия для приглашения Украины в НАТО не сложатся к саммиту в Вашингтоне в июле этого года, считает заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявляла, что если военно-политический блок и примет Украину в свои союзники, то при согласии всех членов альянса и после завершения конфликта.

Некоторые мировые политики считают, что приглашение Киева в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне. Об этом говорил, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну. Так он прокомментировал заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на полях саммита альянса в Брюсселе о том, что Украина станет членом НАТО.