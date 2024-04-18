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В НАТО заявили, что Украину не пригласят в альянс на саммите в июле

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ сказал, что вряд ли для этого сложатся условия.
Владимир Рубанов 2024-04-18 22:05:19
© Фото: НАТО Janine Schmitz PHOTOTHEK, Global Look Press

Условия для приглашения Украины в НАТО не сложатся к саммиту в Вашингтоне в июле этого года, считает заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявляла, что если военно-политический блок и примет Украину в свои союзники, то при согласии всех членов альянса и после завершения конфликта.

Некоторые мировые политики считают, что приглашение Киева в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне. Об этом говорил, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал возможное вступление Украины в НАТО приглашением США в войну. Так он прокомментировал заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на полях саммита альянса в Брюсселе о том, что Украина станет членом НАТО.

#Украина #НАТО #сша #Саммит #Вашингтон #Мирча Джоанэ
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