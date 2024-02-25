Фицо: вступление Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против вступления Украины в НАТО, так как это может привести к началу третьей мировой войны. Об этом он заявил в своем обращении, размещенном в соцсети Facebook*.

Фицо заявил, что стратегия Европейского Союза и США на нанесение поражения Москве не сработала. По его словам, Россия за это время только усилилась.

Украинский конфликт начался с выступления в 2014 году украинских неонацистов и «не имеет военного решения», сказал премьер Словакии.

Ранее Фицо заявлял, что планирует заблокировать возможное членство Украины в НАТО.

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