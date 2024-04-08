МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Джулианн Смит озвучила условия для принятия Украины в НАТО

Для полноценного членства в альянсе нужно реализовать ряд реформ.
Услада Дубинина 2024-04-08 20:46:09
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

Если НАТО и примет Украину в свои союзники, то при согласии всех членов альянса и после завершения военного конфликта. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в Джорджтаунском университете.

«НАТО даст добро на полноценное членство для Украины, когда будут выполнены условия, когда союзники согласятся. И это сохраняется - в плане нынешнего летнего саммита», — заявила постпред США.

Со слов Джулианн Смит, сейчас НАТО работает над «осязаемым результатом» для Киева, его выработают к предстоящему летнему саммиту. Союзники альянса «строят мост к членству», проводя работу с украинцами – предоставляют ресурсы и проводят модернизацию. Ранее Европа высказала переживания о предложении Североатлантического альянса создать фонд поддержки Украине.

#Украина #НАТО #альянс #Саммит #Североатлантический альянс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717