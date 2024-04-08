Джулианн Смит озвучила условия для принятия Украины в НАТО

Если НАТО и примет Украину в свои союзники, то при согласии всех членов альянса и после завершения военного конфликта. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в Джорджтаунском университете.

«НАТО даст добро на полноценное членство для Украины, когда будут выполнены условия, когда союзники согласятся. И это сохраняется - в плане нынешнего летнего саммита», — заявила постпред США.

Со слов Джулианн Смит, сейчас НАТО работает над «осязаемым результатом» для Киева, его выработают к предстоящему летнему саммиту. Союзники альянса «строят мост к членству», проводя работу с украинцами – предоставляют ресурсы и проводят модернизацию. Ранее Европа высказала переживания о предложении Североатлантического альянса создать фонд поддержки Украине.