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В конгрессе США назвали вступление Украины в НАТО приглашением в войну

Политик спросил читателей о желании видеть американские войска на фронте против России.
Мария Зайцева 2024-04-09 04:08:31
© Фото: Alex Edelman CNP AdMedia Globallookpress

Вступление Украины в члены НАТО во время военных действий можно сравнить с приглашением войны в США. Об этом заявил в социальной сети Х (бывший Twitter) сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс.

Сенатор прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который во время саммита НАТО пообещал Украине стать членом Североатлантического альянса.

Вэнс назвал безответственным принимать Украину в альянс во время военных действий.

«Это все равно что приглашать на войну нашу страну», - заявил сенатор.

Он спросил у читателей блога об их желании видеть американских солдат на фронте против России. И добавил, что если они не хотят, то Западу нужно отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #сенатор
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