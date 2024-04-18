Прокуратура опубликовала фото обысков по делу об убийстве в Люблино

Прокуратура Москвы опубликовала новые фото, связанные с убийством 24-летнего Кирилла Ковалева в Люблино.

На снимках изображен белый японский автомобиль, из-за которого произошел конфликт на Краснодарской улице. У машины открыты салон, багажник, там лежат вещи.

У следователей есть две иномарки, с которыми подозреваемый фотографировался. Вторую, черную немецкую машину, нашли брошенной на Новороссийской улице в Москве. В ней обнаружили пистолет Макарова и выкидной нож, предположительно со следами крови.

Самого подозреваемого в убийстве нелегального мигранта пока не нашли. Задержаны его отец и друг, с ними проводят следственные действия.

Кирилл Ковалев 17 апреля приехал в Люблино к своей девушке и сделал замечания владельцу машины, которая была припаркована на тротуаре прямо у подъезда. В ответ тот ударил его ножом.