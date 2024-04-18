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Прокуратура опубликовала фото обысков по делу об убийстве в Люблино

На снимках изображен белый японский автомобиль, из-за которого произошел конфликт на Краснодарской улице.
Владимир Рубанов 2024-04-18 22:26:39
© Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала новые фото, связанные с убийством 24-летнего Кирилла Ковалева в Люблино.

На снимках изображен белый японский автомобиль, из-за которого произошел конфликт на Краснодарской улице. У машины открыты салон, багажник, там лежат вещи.

У следователей есть две иномарки, с которыми подозреваемый фотографировался. Вторую, черную немецкую машину, нашли брошенной на Новороссийской улице в Москве. В ней обнаружили пистолет Макарова и выкидной нож, предположительно со следами крови.

Самого подозреваемого в убийстве нелегального мигранта пока не нашли. Задержаны его отец и друг, с ними проводят следственные действия.

Кирилл Ковалев 17 апреля приехал в Люблино к своей девушке и сделал замечания владельцу машины, которая была припаркована на тротуаре прямо у подъезда. В ответ тот ударил его ножом.

#Москва #убийство #конфликт #Розыск #следствие #люблино #Кирилл Ковалев
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