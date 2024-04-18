Убитый в Люблино парень ходил на мастер-классы к чемпионке Гамовой

Убитый из-за замечания о неправильной парковке в Люблино 24-летний Кирилл Ковалев активно занимался спортом и общался со многими спортсменами, рассказал «Звезде» его тренер Виталий Фролов. Например, он ездил на мастер-классы к двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой.

«Кирилл был очень коммуникабельный, он находил язык со всеми. Очень спокойный парень. Он выпустился у нас в 18 лет. За семь-восемь лет его спортивной карьеры у него в группе не было ни с кем никаких конфликтов», - рассказал Фролов.

Виталий - тренер по велоспорту BMX велодрома «Марьинский». Кирилл занимался у него велоспортом и волейболом, жил неподалеку. Фролов уверен, что сам парень никогда не пошел бы на конфликт.

«Зная его, не находясь там, я думаю, что он 100% как гражданин своей страны проявил свою позицию. Сделал замечание, что в принципе должен делать каждый, когда видит какое-то административное правонарушение», - сказал тренер.

Кирилл приехал на улицу Краснодарскую в Люблино к своей невесте. Пара хотела съехаться в мае, рассказал «Звезде» его отец. Парень увидел припаркованную прямо у подъезда иномарку и сделал замечание ее владельцу. Тот применил силу и ударил Кирилла ножом, а потом сбежал. Его ищут правоохранительные органы.

По данным следователей, подозреваемый - гражданин одной из стран СНГ. Он жил в России нелегально. Оперативники нашли в Москве его брошенную машину, на которой он скрылся.