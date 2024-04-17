Як-130 пролетел над гробом Квочура на церемонии прощания в Жуковском

В подмосковном Жуковском самолет Як-130 пролетел над местом церемонии прощания с Героем России, летчиком Анатолием Квочуром, передает корреспондент «Звезды» с места.

За штурвалом воздушного судна находился заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Роман Таскаев. Именно он проводил испытания реактивного Як-130.

Отпевание Квочура прошло в церкви Преображения Господня. Летчика предадут земле на Мытищинском мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Московской области.

О том, что Квочур ушел из жизни, стало известно в понедельник, 15 апреля. Ему был 71 год. Как утверждается, летчик в течение долгого времени страдал от тяжелой болезни.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о нем. Он рассказал, как Квочур смог катапультироваться из падающего истребителя МиГ-29.