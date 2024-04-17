В Жуковском простились с летчиком Анатолием Квочуром. Отпевание Героя России, заслуженного летчика-испытателя состоялось в церкви Преображения Господня. Похоронят его на Мытищинском мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества».

О смерти летчика стало известно в минувший понедельник, 15 апреля. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что он долго и сильно болел.

Квочур испытывал такие военные самолеты, как Су-17, МиГ-29 и Миг-31. В 1990 году провел испытания палубного истребителя МиГ-29К. Анатолий Квочур принимал участие в 30 международных салонах и выставках, выполнял демонстрационные полеты более чем в 20 странах. Участник сверхдальнего перелета из Жуковского в Мельбурн на истребителе Су-27. Тогда Квочур провел за штурвалом 18 часов 40 минут.