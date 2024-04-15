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Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур

Квочур участвовал более чем в 30 международных авиасалонах и выставках, выполнял демонстрационные полеты более чем в 20 странах.
2024-04-15 12:06:29
© Фото: ОАК

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур умер в возрасте 71 года после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Будущий летчик родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка (Винницкая область УССР). Участвовал в испытаниях таких военных самолетов, как Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. В 1990 году провел испытания палубного истребителя МиГ-29К, включающие в себя посадку и первый взлет с палубы в ночное время суток.

Принимал участие более чем в 30 международных авиасалонах и выставках, выполнял демонстрационные полеты более чем в 20 странах. В 1989 году на авиасалоне в Ле-Бурже МиГ-29 Квочура завалился на бок и начал падать. Квочур вовремя катапультировался и сохранил жизнь.

В 1995 году с 15 по 17 марта летчик совершил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн. Продолжительность полета составила 18 часов 40 минут. В 1990 году Квочур стал заслуженным летчиком-испытателем СССР, в 1992 году - Героем России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Трагедия #летчик-испытатель #квочур #Анатолий Квочур
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