Бондарев рассказал, как Квочур катапультировался из падающего МиГ-29

На международном авиасалоне в Ле-Бурже летчик-испытатель Анатолий Квочур катапультировался из истребителя МиГ-29 в последний момент, удостоверившись, что машина не упадет на зрителей. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред Комитета СФ РФ по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев.

Восьмого июня 1989 года в Ле-Бурже летчик демонстрировал фигуры высшего пилотажа. После попадания птицы в воздухозаборник на малой высоте у МиГ-29 отказал один двигатель. Самолет завалился на бок и начал стремительно падать. Квочур катапультировался в кресле К-36ДМ на высоте примерно 90 метров в месте, где нет людей. Сам летчик практически не получил повреждений.

«Выполнил воинский долг и долг летчика-испытателя. Не ушел из самолета, когда он находился над зрителями, честь ему и хвала за это. Думаю, люди, которые были там, должны быть благодарны ему на всю оставшуюся жизнь. Они остались живы благодаря русскому пилоту», - отметил Бондарев.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что Квочур умер в возрасте 71 года. Летчик участвовал в испытаниях Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. В 1995 году совершил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн.