Оппозиция против: как Грузия реагирует на закон об иноагентах

Протестующие вышли на улицы Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, и других городов Грузии. Основные массы выстроились перед зданием парламента в столице. Из-за тысяч вышедших людей перекрыт проспект Руставели. Протесты, начавшиеся в понедельник, на фоне принятия закона об иноагентах парламентским комитетом по юридическим вопросам, плавно сходят на нет. К сегодняшнему утру на проспекте Руставели осталось несколько сотен людей, все так же с флагами и транспарантами.

«Самая кровавая ночь века», так ее провозгласил представитель оппозиционной партии «Дроа!», или по нашему «Пора!», Марика Микиашвили и призвала участников протеста «приходить на акцию подготовленными». В итоге многие пришли с украинскими флагами, скандировали антироссийские лозунги, которые регулярно звучали от митингующих.

Акция завершилась арестом 14 человек, а вот чья кровь действительно пролилась – так это правоохранителей. После того как колонна оппозиционеров вплотную подошла к полицейским, которые через громкоговорители предупредили участников не нарушать закон и не выходить за рамки конституции. Несмотря на призывы, некоторые протестующие все же нарушили общественный порядок и оказали сопротивление. Одному сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь.

Активисты выступают против закона «О прозрачности иностранного влияния». Сравнивая его с российским - об иностранных агентах. Грузинский законопроект предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% от их доходов поступают из-за рубежа. В случае принятия закона такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. Кроме того, Минюст получит право начать в их отношении расследование. На обсуждение парламента его вынесла правящая партия «Грузинская мечта».

Это уже вторая попытка утвердить документ - впервые закон пытались принять в марте 2023 прошлого года. Тогда в Тбилиси начались недельные массовые акции протеста. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента во втором чтении.

«Год назад правительство плохо презентовало этот закон, а сейчас его доработали. Проинформировали население для чего нужен этот закон и вот его приняли в первом чтении», - пояснил Мамука Пипия, международный секретарь партии «Солидарность во имя мира».

Многие из вышедших на улицы сейчас, протестовали и годом ранее.

За год законопроект претерпел некоторые изменения - сейчас вместо термина «агент иностранного влияния» используют термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, но только в социальных сетях.

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против “российского закона”. Спецназ с водометами и газовыми баллонами готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!», - написала Саломе Зурабишвили.

Во время выступления с докладом о законопроекте лидер парламентского большинства, представляющий правящую партию Мамука Мдинарадзе, заявил, что документ не имеет ничего общего с российским законом об иноагентах и, более того, не предусматривает никаких карательных мер. После этого лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на выступающего и ударил его по голове.

Глава грузинского парламента сделал заявление о вмешательстве официальных представителей западных стран во внутренние дела страны. Так же Шалва Папуашвили опасается, что если подобный закон не будет принят, то выборы президента Грузии, которые пройдут в октябре этого года вряд ли можно будет назвать легитимными.

«К сожалению, некоторые представители дипломатического корпуса излишне участвуют во внутренних политических дискуссиях. Больше всего удивляет следующее: мы проводим обсуждение каких-либо вопросов, например, законопроектов за закрытыми дверями. Во время обсуждения мы не слышим никаких контраргументов или возражений. Наоборот, большинство выражает согласие. Но потом, публично, звучат другие идеи. Это неправильно», - прокомментировал Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии.

Называя законопроект подобием российского, оппозиция забывает, что в США уже много лет работает практически аналогичный грузинскому закон о регистрации иностранных агентов. Сегодня во дворце парламента Грузии действует желтый уровень безопасности. В Здание будут допущены лишь аккредитованные тележурналисты, представители других СМИ не смогут войти в здание. Оппозиция назначила очередную акцию протеста на сегодня.

«В социальной сети уже появились у оппозиции инструкции, как надо идти подготовленными на такие акции - одевайтесь в натуральный хлопок, чтобы не было полистирола, чтобы не было поджогов, респираторы, мобильные заряженные и включенные. Это все заинструктурировано у них», - пояснил журналист Давид Ахвледиани.

Несмотря на немногочисленную акцию протеста во дворе парламента, флаги ЕС и антироссийские высказывания, сама площадь на проспекте Руставели пуста. Но явно чувствуется затишье перед бурей, особенно после слов председателя парламента Шалвы Папуашвили, который заявил о том, что закон об иноагентах будет принят на сегодняшнем пленарном заседании! Пока неясно, чем это решение может обернутся правящей партии, но судя по настрою оппозиции с уверенностью можно сказать - сегодняшний вечер может стать решающим как для правительства, так и для проевропейской оппозиции Грузии.