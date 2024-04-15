Грузинские депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте при обсуждении спорного законопроекта об иностранных агентах. Трансляцию вел официальный сайт законодательного органа, она прервалась сразу же после начала массовой потасовки.

В ходе парламентского обсуждения исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе получил удар по голове кулаком от лидера оппозиционной политической силы «Граждане» Алеко Элисашвили. Далее столкновение переросло в массовую драку с участием остальных парламентариев.

Грузинский закон об иноагентах, вновь выдвинутый парламентом страны в начале прошлой недели, получил разнообразные оценки со стороны граждан. Во вторник, 9 апреля, оппозиция провела «Марш свободы» от площади Республики до здания парламента в Тбилиси с требованием остановить рассмотрение закона об иноагентах. По мнению демонстрантов, закон отрывает Грузию от Запада.

Подобный законопроект, по которому грузинским медиа и НПО с финансированием из-за рубежа полагается регистрироваться в специальном реестре, был предложен еще в прошлом году. Однако уже тогда эта инициатива встретила массовые беспорядки, против протестующих применяли дубинки и водометы.