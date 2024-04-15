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Грузинские депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах

Лидер грузинской оппозиционной партии набросился на исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты», когда тот выступал на трибуне по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния».
Елизавета Кондрикова 2024-04-15 15:35:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте при обсуждении спорного законопроекта об иностранных агентах. Трансляцию вел официальный сайт законодательного органа, она прервалась сразу же после начала массовой потасовки.  

В ходе парламентского обсуждения исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе получил удар по голове кулаком от лидера оппозиционной политической силы «Граждане» Алеко Элисашвили. Далее столкновение переросло в массовую драку с участием остальных парламентариев.

Грузинский закон об иноагентах, вновь выдвинутый парламентом страны в начале прошлой недели, получил разнообразные оценки со стороны граждан. Во вторник, 9 апреля, оппозиция провела «Марш свободы» от площади Республики до здания парламента в Тбилиси с требованием остановить рассмотрение закона об иноагентах. По мнению демонстрантов, закон отрывает Грузию от Запада.

Подобный законопроект, по которому грузинским медиа и НПО с финансированием из-за рубежа полагается регистрироваться в специальном реестре, был предложен еще в прошлом году. Однако уже тогда эта инициатива встретила массовые беспорядки, против протестующих применяли дубинки и водометы.

#в стране и мире #Грузия #иноагенты #закон об иноагентах #парламент грузии
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