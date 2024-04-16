Политик Пипия заявил, что Запад пытается влиять на Грузию

Правительство Грузии доработало и заново внесло в парламент законопроект об иноагентах, потому что в прошлом году он был неправильно презентован и люди просто не знали, о чем он и для чего нужен. Об этом рассказал «Звезде» международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Закон был плохо презентован. Народ не читал его и не был информирован должным образом. Сейчас народ более или менее знаком с этим законопроектом, и я уверен, что закон будет принят», - сказал политик.

Грузия отстаивает свой суверенитет, и правительство борется с иностранным вмешательством во внутренние дела, заявил Пипия.

«Россия уже давно не вмешивается во внутренние дела Грузии, а вот Запад вмешивается очень сильно. И власти пытаются играть независимую игру, что не нравится нашим западным партнерам. Повторюсь, идет борьба за независимость Грузии. Правительство и правящая партия делают все, чтобы в наши внутренние дела не вмешивался никто», - сказал секретарь партии.

Запад пытается влиять на политику Грузии через свои некоммерческие организации, заявил Пипия.

«Что касается тех людей, которые туда входят, - там есть люди, которые введены в заблуждение, а есть такие, кто получает зарплату. Чтобы вы понимали, минимальная зарплата в этих организациях - 3 000 лари. Средняя зарплата по Грузии - 500 лари. Есть люди, которые за свой хлеб борются, а есть просто откровенные провокаторы. Но есть и те, кто реально верит в это, потому что этими деньгами финансируются не только НКО, но и телевидение оппозиционное, партии оппозиционные», - рассказал политик.

Партия «Солидарность во имя мира» полностью поддерживает этот законопроект, сообщил он.

«Считаем, что настало время навести порядок. Потому что так невозможно - жить в независимом государстве и ждать от наших так называемых партнеров разных сюрпризов, которые они нам изо дня в день устраивают», - сказал Пипия.

Законопроект вернули к рассмотрению еще и потому, что на него был общественный запрос, добавил политик. По его словам, очень многие люди не понимают, почему эти западные НКО бесконтрольно тратят миллионы долларов.

Законопроект об иноагентах принят в парламенте Грузии в первом чтении. Его рассмотрение проходит непросто - депутаты подрались при обсуждении документа, а в Тбилиси прошли акции протеста.