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Минимальный возраст мобилизации на Украине снизился с 27 до 25 лет

Соответствующий закон был подписал Владимиром Зеленским. Верховная рада проголосовала за него еще 30 мая 2023 года.
Тимур Шерзад 2024-04-02 18:18:12
© Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский подписал закон, соответственно которому допустимый минимальный возраст для мобилизации на Украине снизился с 27 до 25 лет. 

Сам закон не вступал в силу почти год - Верховная рада проголосовала за него еще 30 мая 2023 года. 

Впрочем, у Украины пока еще остались незатронутые мобилизацией возраста. Так, американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Киев должен начать мобилизацию мужчин младше 25 лет.

А пленный украинец Евгений Лебедь назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец.

* Линдси Грэм включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

#Украина #Владимир Зеленский #мобилизация #Киевский режим
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