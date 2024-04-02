Минимальный возраст мобилизации на Украине снизился с 27 до 25 лет

Владимир Зеленский подписал закон, соответственно которому допустимый минимальный возраст для мобилизации на Украине снизился с 27 до 25 лет.

Сам закон не вступал в силу почти год - Верховная рада проголосовала за него еще 30 мая 2023 года.

Впрочем, у Украины пока еще остались незатронутые мобилизацией возраста. Так, американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Киев должен начать мобилизацию мужчин младше 25 лет.

А пленный украинец Евгений Лебедь назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец.

* Линдси Грэм включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.