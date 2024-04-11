В Раде приняли скандальный законопроект об ужесточении мобилизации

Верховная рада приняла спорный законопроект об ужесточении мобилизации. Трансляцию в соцсетях вел Алексей Гончаренко*.

Уточняется, что 283 депутата из 351 поддержали принятие нового указа, в то время как против него выступил лишь 21, остальные 18 воздержались. Документ вступит в силу спустя месяц с момента подписания главой государства.

Согласно новому указу, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе проживающие за границей, обязуются в течение 60 дней после объявления о мобилизации явиться в военкоматы и предоставить актуальную информацию о себе.

Кроме того, вводятся электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировка банковских счетов уклонистов.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.