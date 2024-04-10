Рада приняла в первом чтении законопроект, исключающий демобилизацию

На Украине ужесточают наказание за уклонение от мобилизации. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в уголовный и административный кодексы. И сегодня же в Киеве во втором чтении рассматривали закон о мобилизации. Важно, что из него полностью исключено положение о демобилизации. То есть, если его примут, с передовой для украинцев обратной дороги уже не будет. В народе законопроект уже вызвал шквал возмущения.

Патриотизм только на бумаге, на деле же в украинскую армию бойцов набирают принудительно. На фоне серии неудач на фронте, Верховная Рада обсуждает принятие нового законопроекта. Документ одобрили в первом чтении 7 февраля, а ко второму чтению было подано более четырех тысяч правок, рассмотреть которые профильный комитет сумел лишь к концу марта. При этом в стране уже практически не остается тех, для кого этот закон принимается.

За основу принят законопроект об увеличении штрафов за военные правонарушения. Они выросли кратно. Так, за уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 25 тысяч гривен, но, как заверяют депутаты Рады, пункт об уголовной ответственности за отказ пройти медосмотр из законопроекта исключили.

Если в первом чтении законопроект содержал пункт об увольнении военных после 36 месяцев службы, то в новой редакции на демобилизацию могут рассчитывать лишь инвалиды и вернувшиеся из плена. При этом под ружье вскоре могут встать и те, кто пока считается ограниченно годным. Получившие 2 и 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Сеть кишит кадрами принудительных и противозаконных действий сотрудников территориальных центров комплектования. Не меньше и видео, на которых граждане Украины дают им отпор. Впрочем, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк считает все это происками российской пропаганды. На своей странице он разместил обширное сообщение, суть которого можно свести к одной фразе: «Отсидеться ни у кого не получится».

«Мы не потерпим нарушения прав гражданских лиц, но и нарушения военных прав не допустим. Вот почему я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Надо понять, что отсидеться никто не сможет», - заявил он.

В отсутствие достаточного количества призывников Оксана Григорьева - советник главкома сухопутных войск по гендерным вопросам, заявила, что принятие политики призыва женщин в армию по израильскому образцу поможет решить проблему нехватки рекрутов. Однако, глядя на то, как дети депутатов и чиновников на широкую ногу гуляют за границей, рядовые украинцы не спешат в центры комплектования. Пробуксовывает и поддержка от западных партнеров. В условиях критической нехватки личного состава у ВСУ, за океаном, похоже, решили сбавить темп, ограничившись обещаниями и словами поддержки.

За непомерные траты перед сенаторами пришлось отчитываться и главе Пентагона Ллойду Остину. Тот, впрочем, указал на несомненную выгоду от такой поддержки: промышленные мощности загружаются, парк техники обновляется. Нашлись, однако, политики, которые не согласны с точкой зрения Остина.

«Сотрудники моего штаба оценивают наши затраты на Украину примерно в 300 миллиардов. Мы печатаем или берем в долг 80 000 долларов в секунду, 4,6 миллионов в минуту, мы не можем больше столько тратить, нужно найти нашим деньгам применение получше», - прокомментировал сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.

В отсутствие хоть каких-то успехов своих подопечных на фронте, выделять баснословные суммы становится все труднее. Исчерпавший же свои полномочия Владимир Зеленский, похоже, идет ва-банк.

Как сообщалось ранее, он уже отметился скандальными указами об уменьшении мобилизационного возраста с 27-ми до 25-ти лет и о повторной медкомиссии для инвалидов. Политический строй Украины начал напоминать военную диктатуру, причем под полным внешним управлением.