В РАН рассказали, что сделают ракету «Ангара-А5» многоразовой

Тяжелую ракету «Ангара-А5» модифицируют для того, чтобы ее стало возможным использовать много раз. Но пока этот вопрос не стоит на повестке дня, хоть соответствующая задача и поставлена. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Эти технологии, которые сейчас собираются применить, разработаны достаточно отчетливо для того, чтобы воплотить это в железе. У нас задел для этого есть», - объяснил Эйсмонт.

Эксперт также отметил, что сейчас перед конструкторами стоит лишь вопрос того, когда будет наиболее оптимально реализовать проект модернизации «Ангары-А5».

Напомним, что 11 апреля тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» впервые успешно стартовала с космодрома Восточный. До этого старт дважды откладывали из-за неполадок. В будущем эта ракета выведет в космос пилотируемый корабль. Глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов отметил, что это планируется сделать к 2028 году.