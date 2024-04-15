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В РАН рассказали, что сделают ракету «Ангара-А5» многоразовой

Российские специалисты способны сделать тяжелую ракету многоразовой, но именно сейчас это не стоит на повестке дня.
Владимир Расходчиков 2024-04-15 09:58:03
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда»

Тяжелую ракету «Ангара-А5» модифицируют для того, чтобы ее стало возможным использовать много раз. Но пока этот вопрос не стоит на повестке дня, хоть соответствующая задача и поставлена. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Эти технологии, которые сейчас собираются применить, разработаны достаточно отчетливо для того, чтобы воплотить это в железе. У нас задел для этого есть», - объяснил Эйсмонт.

Эксперт также отметил, что сейчас перед конструкторами стоит лишь вопрос того, когда будет наиболее оптимально реализовать проект модернизации  «Ангары-А5».

Напомним, что 11 апреля тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» впервые успешно стартовала с космодрома Восточный. До этого старт дважды откладывали из-за неполадок. В будущем эта ракета выведет в космос пилотируемый корабль. Глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов отметил, что это планируется сделать к 2028 году. 

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