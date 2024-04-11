«Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный увенчался успехом, следует из трансляции Роскосмоса.

«Есть запуск двигателя ракеты-носителя... Десять секунд. Полет нормальный», - следует из прямого включения.

Напомним, что пуск «Ангары» дважды откладывался на 24 часа. Первый раз приказ об отмене поступил примерно за две минуты до старта по причине автоматики, сработавшей из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Отмену второго запуска в Роскосмосе объяснили сбоем в системе контроля запуска двигателя.