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«Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

Третья попытка запуска тяжелой ракеты увенчалась успехом.
Глеб Владовский 2024-04-11 12:02:21
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный увенчался успехом, следует из трансляции Роскосмоса.

«Есть запуск двигателя ракеты-носителя... Десять секунд. Полет нормальный», - следует из прямого включения.

Напомним, что пуск «Ангары» дважды откладывался на 24 часа. Первый раз приказ об отмене поступил примерно за две минуты до старта по причине автоматики, сработавшей из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Отмену второго запуска в Роскосмосе объяснили сбоем в системе контроля запуска двигателя.

#роскосмос #Космодром Восточный #ангара-а5 #Пуск ракеты
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