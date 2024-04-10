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В Роскосмосе назвали причину отмены запуска «Ангары-А5»

Борисов сообщил, что ракета не взлетела из-за проблем в системе контроля запуска двигателя.
Дарина Криц 2024-04-10 13:10:40
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Глава Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, почему не состоялся второй запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

По его информации, это связано со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Он сообщил о запланированном запуске на завтра в то же время.

«Сегодня сбой в системе контроля запуска двигателя. Ошибка программная, не фатальная. Запуск завтра в то же время», - рассказал он журналистам.

Глава госкорпорации отметил, что накануне причиной отмены старта ракеты стала остановка автоматики по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Он добавил, что эту проблему удалось решить.

#в стране и мире #Юрий Борисов #роскосмос #ангара-а5 #Пуск ракеты
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