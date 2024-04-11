МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Роскосмоса Борисов заявил, что пуск «Ангары» ждала вся Россия

Глава Роскосмоса Борисов заявил, что процесс подготовки запуска ракеты «Ангара-А5» рутинная и тяжелая работа, а не запуск праздничного фейерверка.
Марина Крижановская 2024-04-11 15:26:38
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Предшествующие запуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» дни оказались тяжелыми для всех, работавшим над этим процессом. Глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов подчеркнул, что специалисты работали над устранением всех недочетов и выявлением всех нюансов для надежных серийных запусках этой ракеты в будущем.

«Для нас это были тяжелые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная тяжелая работа. Мы приступили к старту летно-конструкторских испытаний, которые предназначены для того, чтобы выявить все недочеты, все нюансы, и обеспечить надежность в будущем при серийных запусках "Ангары". Это всего-навсего четвертый пуск тяжелой "Ангары" за 10 лет», - рассказал журналистам Борисов.

По его словам, ракета еще не имеет нужного уровня готовности, что является естественным процессом. В то же время, отметил он, космодром Восточный - новый, «это совершенно новый старт, это автоматический старт». По этой причине все технические сбои, наблюдавшиеся в предыдущие два пуска, - нормальное явление для всей участвующей в запуске команды.

С пуском ракеты-носителя «Ангара-А5» на низкую околоземную орбиту удалось вывести малый космический аппарат «Гагаринец», его доставил разгонный блок «Орион». Он отделился от третьей ступени примерно через 12 минут после взлета и проложил выводить ракету на заданную орбиту. Еще одной его миссией является испытание новейшего космического комплекса «Амур», в который входит сама «Ангара», инфраструктура космодрома и система управления.

Глава космической госкорпорации Борисов добавил, что в 2028 году «Ангаре» предстоит запускать пилотируемый корабль.

#в стране и мире #Юрий Борисов #роскосмос #Космодром Восточный #ангара-а5 #тяжелая ракета-носитель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717