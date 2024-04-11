В Оренбурге вода затопила конноспортивный клуб и ипподром

В Оренбурге затопило конноспортивный клуб и ипподром, лошадей и жеребят эвакуировали. Вода продолжает прибывать, сообщила представитель клуба Ольга Захарова.

«Сейчас мы перевозим последнюю партию лошадей. Спортивный клуб и ипподром уже полностью затопило. Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», - передает ее слова 360.

Как рассказала волонтер Евгения Черникова, в Орске люди также спасают животных. Неравнодушные люди на лодках ищут питомцев. Недавно во время такой поездки на крыше одного из домов увидели собаку. Ее поймали и перевезли на сушу.

Также на крыше сарая люди заметили двух котов, один из них был ранен. Волонтеры достали их и увезли раненого кота к ветеринару.

Наводнение в Оренбурге может побить рекорд 30-летней давности. По последним данным, уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку на 130 см, достигнув 10 м 60 см. Ожидается, что в ближайшие пару дней этот показатель будет самым высоким.

В Орске, который также настигло наводнение, остаются затопленными около 6 000 домов. Хуже всего ситуация в селах, военнослужащие возят туда продукты и медикаменты.