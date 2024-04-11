МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Оренбурге вода затопила конноспортивный клуб и ипподром

Наводнение настигло конноспортивный клуб и ипподром, к счастью, всех лошадей и жеребят успели вывезти.
Анастасия Бобылева 2024-04-11 23:50:59
© Фото: pojarnoe_depo Telegram

В Оренбурге затопило конноспортивный клуб и ипподром, лошадей и жеребят эвакуировали. Вода продолжает прибывать, сообщила представитель клуба Ольга Захарова.

«Сейчас мы перевозим последнюю партию лошадей. Спортивный клуб и ипподром уже полностью затопило. Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», - передает ее слова 360.

Как рассказала волонтер Евгения Черникова, в Орске люди  также спасают животных. Неравнодушные люди на лодках ищут питомцев. Недавно во время такой поездки на крыше одного из домов увидели собаку. Ее поймали и перевезли на сушу.

Также на крыше сарая люди заметили двух котов, один из них был ранен. Волонтеры достали их и увезли раненого кота к ветеринару.

Наводнение в Оренбурге может побить рекорд 30-летней давности. По последним данным, уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку на 130 см, достигнув 10 м 60 см. Ожидается, что в ближайшие пару дней этот показатель будет самым высоким.

В Орске, который также настигло наводнение, остаются затопленными около 6 000 домов. Хуже всего ситуация в селах, военнослужащие возят туда продукты и медикаменты.

#в стране и мире #Наводнение #Оренбургская область #паводок #Оренбург #лошади
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717