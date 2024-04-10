Паводок в Оренбурге может побить рекорд 30-летней давности

Паводка, подобного нынешнему, не было в оренбургском микрорайоне Форштадт с 1993 года. Первый заместитель мэра Оренбурга Алексей Кудинов отметил, что нынешние значения не являются максимумом.

«Это не максимум. Вода доходила до возвышенности, все было под водой. Вплотную подходила к девятиэтажкам. Сейчас там довольно приличный перепад. В 1993 году было даже больше. То есть больше 30 лет такого разлива не было», - рассказал он РИА Новости.

По его словам, история с паводками развивается «по спирали», что означает периодическое повторение таких разливов воды.

В то же время в Оренбургской области уровень воды в реке Урал в течение суток снизился на 24 сантиметра.

«За минувшие сутки уровень воды в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден», - заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее власти сообщили, что уровень воды в реке Урал около Орска под Оренбургом за два часа вырос на 11 сантиметров.

После этого Кудинов доложил об увеличении уровня Урала за ночь почти на 50 сантиметров.

Наиболее тяжелая ситуация с паводками сложилась в городе Орск. В общей сложности там подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов с приусадебными участками, эвакуированы 2,6 тысячи человек, в том числе 681 ребенок.