Уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку на 130 см

Уровень воды в реке Урал стал самым рекордным за все время наблюдений и составляет сейчас 10 метров 60 см. Эта «историческая отметка» превышает критическую на 130 см.

Самую «высокую» воду ожидают в ближайшие пару дней. Оперативные службы, спасатели и волонтеры укрепляют дамбу. Грунт для защитного сооружения везут даже из соседних областей.

Затопляемые районы патрулируют полицейские, добровольцы, спасатели, казаки. Они круглосуточно дежурят в пострадавших районах и по первому звонку готовы выехать и провести эвакуацию. Всего по области эвакуировали 7500 человек.

Несмотря на то, что вода принесла с собой много мусора, как заверил глава города, это пока никак не сказывается на ситуации с водоснабжением и питьевой водой.

«Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в Оренбурге в настоящий момент нет, очистные сооружения работают в штатном режиме», - сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Сегодня один из самых острых вопросов у жителей - это компенсация поврежденного имущества. Граждан принимают в мобильных приемных на базе автобусов. Кроме того, в городе работает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он лично объезжает подтопленные объекты и, вероятно, по результатам визита будут приняты какие-то ключевые решения.