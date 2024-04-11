Около 6 000 домов остаются затопленными в Орске. Дамбу в районе затопленного района Старый город засыпали камнями. Министр строительства Ирек Файзуллин сегодня заявил журналистам, что это не дамба, а земляной вал. И стоить миллиард рублей она не может.

Паводок из региона никуда не ушел. Хуже всего ситуация в селах. Военные возят туда продукты и медикаменты.

В водном плену не только Орск, но и пригород. Отрезаны два села. Военные инженеры Ясненского ракетного соединения загрузили гуманитарку и выехали к селянам.

Жители Крыловки и Урпии сейчас как на острове. Затапливать села начало еще раньше Орска. Дороги под водой. Куски асфальта просто вымыло и сломало течением.

Река Орь разливается здесь ежегодно. Но так сильно она не поднималась никогда. Проехать к поселкам можно теперь только на крупной спецтехнике. Например, на Урале. И то, местами это не безопасно. Потоки бурные, есть ямы, и машину сильно заваливает.

В Крыловку в первую очередь военные везут воду. Более пятисот литров.

Живет здесь около семисот человек. Когда уровень в реке Орь серьезно поднялся, затопило колодцы.

Орь разлилась так, что подъехать к домам невозможно даже на мощном Урале. Гуманитарку тут встречают на лодках. Не все успели запастись продуктами, когда пришла вода.

«У кого-то масло заканчивается, вот у моей бабушки и дедушки, они не успели закупиться, потому что вода быстро разлилась и нас отрезало», - рассказал местный житель.

В коробках крупы, консервы, медикаменты, зарядки, средства гигиены. Местные говорят, теперь до конца паводка хватит.

Боевая машина сейчас используется как общественный транспорт. Нужно доставить жителей в Старый Город. По-другому никак не добраться.

«До последнего думали, что не зайдет вода, а когда стали телефон заряжать, обернулись - там вода. Мы сейчас едем просто посмотреть, что там. Так вроде бы сказали, что вода немножко спала, но не знаем ничего», - рассказала местная жительница.

Вода начала постепенно уходить из региона. Уровень Урала здесь опустился ниже 8,5 метров.

Ранее военно-транспортная авиация доставила более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Гуманитарная помощь была доставлена двумя самолетами Ил-76 на аэродром Орск из Тульской области.