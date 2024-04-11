Эксперт Митрахович допустил остановку работы АЭС на Украине

Экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал информацию украинских СМИ об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом.

«Последние, кому бы я доверял, с точки зрения оценок происходящего на Украине, - это украинские власти», - сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, украинские власти способны манипулировать данными для достижения своих целей, таких как получение дополнительной помощи у западных стран.

«Я доверяю официальным российским оценкам. Известно, что этот объект был поражен, но уничтожен ли, сказать сложно», - сказал специалист.

Тем не менее он считает, что повреждения были достаточно серьезными. Такой планомерный вывод из строя украинских ТЭС, как рассказывает Станислав Митрахович, поставит в ситуацию вынужденной остановки три атомные электростанции, оставшиеся под контролем Киева. По его словам, отдельно взятая АЭС обеспечивать работу энергосистемы не сможет.

«Чем больше уничтожается тепловых электростанций, тем сложнее Украине будет использовать атомные станции», - сказал эксперт.

Напомним, в «Центрэнерго Украины» сообщили, что пожар на Трипольской ТЭС полностью уничтожил электростанцию. Пожар вспыхнул в турбинном цехе, уточнили в компании.

До этого российское военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли и энергетике. В Минобороны уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.