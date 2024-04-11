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Пожар полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области

По данным «Центрэнерго Украины», пострадавших на месте происшествия нет.
Глеб Владовский 2024-04-11 13:13:25
© Фото: novnews, VK

Пожар на Трипольской ТЭС полностью уничтожил электростанцию. Об этом сообщили в компании «Центрэнерго Украины».

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», - сообщил новостному агентству «Страна» председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота.

Уточняется, что крупный пожар вспыхнул в турбинном цехе. В настоящее время на территории ТЭС ведутся работы по локализации огня.

Расположенная на берегу Днепра Трипольская ТЭС была одной из крупнейших электростанций на территории Украины. Благодаря выделяемой мощности в 1 800 МВт она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

#в стране и мире #пожар #уничтожение #трипольская ТЭС
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