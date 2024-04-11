Пожар полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области

Пожар на Трипольской ТЭС полностью уничтожил электростанцию. Об этом сообщили в компании «Центрэнерго Украины».
«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», - сообщил новостному агентству «Страна» председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота.
Уточняется, что крупный пожар вспыхнул в турбинном цехе. В настоящее время на территории ТЭС ведутся работы по локализации огня.
Расположенная на берегу Днепра Трипольская ТЭС была одной из крупнейших электростанций на территории Украины. Благодаря выделяемой мощности в 1 800 МВт она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии Киевской, Житомирской и Черкасской областей.
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