Пожар полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области

Пожар на Трипольской ТЭС полностью уничтожил электростанцию. Об этом сообщили в компании «Центрэнерго Украины».

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», - сообщил новостному агентству «Страна» председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота.

Уточняется, что крупный пожар вспыхнул в турбинном цехе. В настоящее время на территории ТЭС ведутся работы по локализации огня.

Расположенная на берегу Днепра Трипольская ТЭС была одной из крупнейших электростанций на территории Украины. Благодаря выделяемой мощности в 1 800 МВт она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии Киевской, Житомирской и Черкасской областей.