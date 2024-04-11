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ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины

Удар был нанесен в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
2024-04-11 13:06:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщает МО РФ. 

Этот удар был нанесен сегодня ночью в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли и энергетике.

В российском оборонном ведомстве констатировали поражение всех назначенных объектов и заявили, что цели удара были достигнуты. 

В Минобороны России отметили, что результатом удара стало нарушение работы украинских предприятий военной промышленности. Были сорваны и переброски резервов в районы боевых действий. Кроме этого, удалось и затруднить снабжение топливом подразделений и частей ВСУ. 

Ранее публиковались кадры пожара на Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Высокоточное оружие #массированный удар #Энергетика Украины
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