ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщает МО РФ.

Этот удар был нанесен сегодня ночью в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли и энергетике.

В российском оборонном ведомстве констатировали поражение всех назначенных объектов и заявили, что цели удара были достигнуты.

В Минобороны России отметили, что результатом удара стало нарушение работы украинских предприятий военной промышленности. Были сорваны и переброски резервов в районы боевых действий. Кроме этого, удалось и затруднить снабжение топливом подразделений и частей ВСУ.

Ранее публиковались кадры пожара на Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.