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Назначили точное время третьей попытки пуска «Ангары-А5» 11 апреля

На космодроме Восточный в 12:00 в четверг состоится третья попытка пуска ракеты-носителя.
Анастасия Бобылева 2024-04-11 01:00:08
© Фото: Сергей Бобылев РИА Новости

Третья попытка пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится в четверг 11 апреля ровно в полдень, как сообщает ТАСС. Пуск пройдет на космодроме Восточный, что будет впервые для ракет семейства «Ангара».

Изначально планировалось, что ракета стартует с Восточного во вторник 9 апреля, однако из-за неисправности пуск пришлось отменить. Оказалось, что в ракете произошел сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

При следующей попытке 10 апреля также была выявлена неполадка. Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал предварительной датой следующей попытки 11 апреля. Он напомнил также, что подобное является обычным явлением на начальном этапе летно-конструкторских испытаний.

Ранее специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников оценил шансы ракеты-носителя на успешный пуск с третьей попытки. Он отметил, что вероятность успешного старта есть, однако, если будет выявлена еще одна проблема, его могут перенести уже на более длительный срок.

#космос #пуск #ракета #роскосмос #ангара-а5 #Восточный
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