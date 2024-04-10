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Запуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменен

Старт ракеты должен был состояться 10 апреля в полдень с космодрома Восточный.
Глеб Владовский 2024-04-10 12:03:45
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменен. Запуск перенесли на 24 часа, следует из трансляции Роскосмоса.

«Выдана команда "Отмена пуска". Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке», - сообщили в трансляции, при этом причины отмены старта не указываются.

Напомним, что на 10 апреля в 12.00 запланирован повторный запуск с последующими испытаниями космического ракетного комплекса «Амур» вместе с разгонным блоком «Орион». Первый старт отменили за две минуты до запуска комплекса после прозвучавшей команды об отмене.

В свою очередь, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал автоматику, сработавшую из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, причиной команды отмены запуска.

#роскосмос #ангара-а5 #запуск ракеты #отмена пуска
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