Запуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменен

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменен. Запуск перенесли на 24 часа, следует из трансляции Роскосмоса.

«Выдана команда "Отмена пуска". Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке», - сообщили в трансляции, при этом причины отмены старта не указываются.

Напомним, что на 10 апреля в 12.00 запланирован повторный запуск с последующими испытаниями космического ракетного комплекса «Амур» вместе с разгонным блоком «Орион». Первый старт отменили за две минуты до запуска комплекса после прозвучавшей команды об отмене.

В свою очередь, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал автоматику, сработавшую из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, причиной команды отмены запуска.