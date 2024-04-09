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В Роскосмосе назвали причину отмены пуска «Ангары-А5»

По словам гендиректора Роскосмоса Борисова, повторный пуск назначен на 10 апреля.
Глеб Владовский 2024-04-09 12:35:16
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной отмены пуска ракеты «Ангара-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», - рассказал он.

Борисов также подчеркнул, что предварительно повторный старт назначен на 10 апреля, поскольку необходимо выявить все причины неполадок.

Напомним, что приказ об отмене пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» поступил за две минуты до старта.

#роскосмос #Космодром Восточный #ангара-а5 #запуск ракеты
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