Эксперт Овчинников оценил шансы успешного пуска «Ангары-А5» в третий раз

В процессе запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» совмещаются два фактора - испытание стартового комплекса под «Ангару» на космодроме Восточный и летно-конструкторские испытания самой ракеты. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

«Вероятность ловли отказов на этих испытаниях повышается. Сейчас, когда эти два фактора совмещаются, то вероятность выше», - объясняет эксперт.

Он отметил, что вчерашний перенос был заявлен по одной причине и ошибка была исправлена, однако сегодня появилось новое аварийное сообщение. По словам эксперта, опираясь на слова главы Роскосмоса Юрия Борисова, есть шанс, что это может быть виной программного обеспечения.

«Если это так, то решается этот вопрос довольно-таки быстро и завтрашний пуск может состояться», - отметил эксперт.

В ином случае, если обнаружится, что есть другие внештатные ситуации на момент пуска, тогда может быть перенос, слив полностью топлива и перенос старта ракеты-носителя на более длительный срок, считает Овчинников.

«Самое главное - сейчас не пострадала инфраструктура космодрома, не пострадал ракетный комплекс, соответственно, есть все шансы предполагать, что после отработки и прохождения всех меток циклограммы старт должен состояться штатно», - подытожил специалист.

Кроме того, эксперт объяснил, что все отказы определяются автоматически. Автоматика дальше срабатывает и дает отбой всей системе, рассказал он.

«Вопрос в том, что послужило этому. Вероятность (переноса пуска ракеты. - Прим. ред.) может быть любая», - сказал Овчинников.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что повторный пуск ракеты «Ангара-А5», предварительно, состоится завтра в полдень. Он также отметил, что неисправность, из-за которой был отменен пуск 9 апреля, выявлена и исправлена, но возникла другая неполадка, связанная с системой запуска двигателя.