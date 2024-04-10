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Около «Крокуса» убрали стихийный мемориал жертвам теракта

Стихийный мемориал памяти о теракте, произошедшем 22 марта, убрали около «Крокус Сити Холла».
Дарина Криц 2024-04-10 12:39:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В подмосковном Красногорске ликвидировали стихийный мемориал в память о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». На протяжении более двух недель люди несли к нему цветы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Террористический акт произошел вечером 22 марта, когда концертный зал был полон людей в ожидании концерта группы «Пикник». В какой-то момент в здание ворвались вооруженные люди в камуфляже, они начали расстреливать людей в коридоре, затем ворвались в зал. Вместе с расстрелом они поджигали помещение. В результате трагедии погибли более 140 человек, число пострадавших возросло до 551.

В результате проведенной операции ФСБ удалось задержать четырех участников теракта, все они граждане Таджикистана. По их словам, они направлялись в сторону Украины, чтобы получить обещанную за убийства людей оплату. Позднее задержали еще семь человек, причастных к организации и подготовке теракта.

Проведены судебные заседания, по окончании которых непосредственных участников арестовали на два месяца - до 22 мая. 8 апреля Следственный комитет сообщил о выявлении связи террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины.

#в стране и мире #Подмосковье #Теракт #Стихийный мемориал #Крокус сити холл
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