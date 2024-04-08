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СК РФ выявил связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины

Следственный комитет России сообщил об установлении 11 причастных к совершению особо тяжкого преступления лиц.
Игнат Далакян 2024-04-08 15:21:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следственный комитет Российской Федерации выявил связь устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» боевиков со спецслужбами Украины.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на данный момент установлены 11 лиц, которые причастны к совершению особо тяжкого преступления. СК РФ отметил, что всем фигурантам дела предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия для установления и задержания других участников теракта - исполнителей, пособников и организаторов.

Ранее задержанные по обвинению в совершении террористического акта в «Крокусе» на допросе признались, что ехали в Киев, где каждому обещали заплатить миллион рублей. Они должны были бросить автомобили недалеко от украинской территории и позвонить некоему куратору Сайфулло. 

#Теракт #террористы #СК РФ #Крокус сити холл
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