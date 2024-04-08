Обвиняемые в теракте в «Крокусе» сказали, что ехали в Киев за оплатой

Задержанные по теракту в «Крокус Сити Холле» на допросе признались, что ехали к границе с Украиной по указаниям куратора Сайфулло. Кадры допроса ФСБ России опубликовал «Первый канал».

Фигуранты дела ехали в Киев, где каждому должны были заплатить миллион рублей. У границы с Украиной их ожидали для перехода через нее. Они должны были бросить автомобили недалеко от территории Украины и позвонить куратору Сайфулло.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о причастности Украины к теракту в Красногорске, а также и к другим террористическим актам, происходившим на территории РФ. В связи с этим МИД РФ передало ноту с требованиями к Украине через Минск. В документе заявляется о нарушении Киевом Международной конвенции о борьбе с терроризмом.