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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551 человека

В результате трагедии погибли 144 человека, из них 5 детей, еще 10 детей оказались ранены.
Анастасия Бобылева 2024-03-30 12:49:26
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» 22 марта возросло до 551 человека, из них 10 - дети. Общее число раненых и погибших составило 695 человек. Обновленные данные сообщили в подмосковном ГУ МЧС.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 г. в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Большинство пострадавших направили на амбулаторное лечение, уточнили в медслужбах.

Ранее сообщалось о 382 пострадавших в результате трагедии, из них были госпитализированы 165 человек, позже 96 человек выписались.

 

#в стране и мире #Трагедия #пострадавшие #Крокус сити холл
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