Дуда заявил, что Польше нужен крупный аэропорт в рамках обязательств перед НАТО

Польше нужно построить крупный аэропорт, который в кратчайшие сроки сможет принять крупнейшие военно-транспортные самолеты. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

Он добавил, что республике необходим крупный авиаузел, который будет грузовым аэропортом и укрепит безопасность Польши. При этом польский лидер отметил, что у страны есть «союзнические обязательства» перед Североатлантическим альянсом.

«Исходя из интересов безопасности, нам нужен аэропорт, который сможет принять крупнейшие военно-транспортные самолеты, сможет принять много таких самолетов, и принять очень быстро», - передает его слова радио Sputnik со ссылкой на польское информагентство РАР.

Он уточнил, что это должно быть реализовано через Центральный коммуникационный порт (CPK), который хотят построить в 40 километрах к юго-западу от Варшавы. Ожидается, что он должен стать крупнейшим авиахабом в Европе. Однако финального решения о строительстве CPK пока нет.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым. При этом он считает, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию Украины «имеет доброе намерение». Между тем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш несколькими днями ранее заверил, что польские войска не будут направлены на Украину. Однако Варшава будет продолжать поставлять оружие Киеву, добавил глава Минобороны республики.