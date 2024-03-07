Польский министр обороны, заявил что Варшава не отправит военных на Украину

Польские войска не будут направлены на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. При этом, по его словам, страна будет продолжать поставлять вооружение Киеву.

«Войска Польского не будет на Украине», - сказал глава военного ведомства в эфире телеканала TVN24.

Напомним, в Вашингтоне тоже заявили, что не планируют отправлять американские войска на Украину. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки в будущем войск на Украину.