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Польский министр обороны, заявил что Варшава не отправит военных на Украину

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна будет продолжать поставлять оружие Киеву.
Сергей Лебедев 2024-03-07 23:55:01
© Фото: Jakob Ratz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польские войска не будут направлены на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. При этом, по его словам, страна будет продолжать поставлять вооружение Киеву.

«Войска Польского не будет на Украине», - сказал глава военного ведомства в эфире телеканала TVN24.

Напомним, в Вашингтоне тоже заявили, что не планируют отправлять американские войска на Украину. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки в будущем войск на Украину. 

#оружие #Украина #Польша #Киев #Владислав Косиняк-Камыш
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