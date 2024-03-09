Глава МИД Польши: присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым

Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в ходе конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства республики в Североатлантическом блоке. Его цитата была опубликована на странице польского внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Кроме того, по мнению главы МИД Польши, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию Украины «имеет доброе намерение».

Политик также отметил, что в период с 1999 по 2021 год общие расходы Европейского союза на оборону увеличились лишь на 19,7%, в то время как траты США в этой сфере выросли на 65,7%, России - на 292%, а Китая - на 592%.

Напомним, на прошлой неделе французский лидер заявил, что европейское сообщество не имеет единого мнения касательно отправки войск на Украину, однако эту возможность нельзя исключать в будущем. Накануне он дополнил свое недавнее заявление. По его словам, «не исключать что-то - не означает делать это».

Между тем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя слова французского лидера, отметил, что польские войска не будут направлены на Украину. При этом он добавил, что Варшава продолжит поставлять вооружение Киеву.