Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить свои войска на Украину

Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить свои войска на Украину. К нему могут присоединиться прибалтийские государства и даже Польша. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии уже похвалили Париж за «нестандартное мышление».

Более того, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна приветствует инициативу Франции. По его словам, никакая форма поддержки Украины не может быть исключена.

Инициативу Эмманюэля Макрона положительно оценил польский министр иностранных дел. Радослав Сикорский отметил, что присутствие сил НАТО на Украине - не что-то невероятное.

Ранее же министр обороны республики заявлял, что польские войска не будут направлены в соседнюю страну. По его словам, будет продолжена поставка оружия Киеву.