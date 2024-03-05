Эксперт Федоров рассказал о попытках Макрона стать новым Наполеоном Европы

Французский генералитет не разделяет воинственных призывов президента Эммануэля Макрона в отношении России. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В отличие от политиков, полагает он, военные оценивают потенциалы, а они не в пользу официального Парижа.

«Сейчас в западных СМИ разгоняется мысль, что Россия представляет угрозу для Европы. Макрон разгоняет эту политическую мысль, а военные смотрят на свой потенциал и понимают, что Франция к войне высокой интенсивности не готова. Где фронт более 1 000 километров, они не готовы, материально прежде всего, а морально я не говорю. Макрон думает о политических дивидендах, ему надо быть новым Наполеоном, главным в Европе. А военные смотрят на конкретные возможности французских вооруженных сил», - сказал Федоров.

Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает в будущем отправки своих военных на Украину, уточнив, правда, что по этому поводу консенсуса в Евросоюзе нет. После столь громких заявлений коллеги президента Франции по ЕС поочередно поспешили откреститься от своего возможного участия в конфликте. Не поддержали воинственный пыл лидера Пятой республики и за океаном.

В Кремле призвали европейских лидеров отдавать себе отчет в тех рисках, на которые они пойдут в случае отправки своих вооруженных контингентов в зону спецоперации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом случае прямой конфликт с Россией будет неизбежен.