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Макрон дополнил свое заявление о возможной отправке военных на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его слова о необходимости отправки войск на Украину не означают, что он поступит именно так.
Ян Брацкий 2024-03-08 21:51:01
© Фото: Vincent IsoreKeystone Press Agency Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу недавних заявлений о потенциальной отправке своих военных на Украину.

«Не исключать что-то - не означает делать это», - заметил он в эфире телеканала BFMTV.

Резонансное заявление Макрон сделал 26 февраля на встрече в Париже по вопросам дальнейшей поддержки ВСУ. По его словам, такого сценария нельзя исключать, отметив правда, что и консенсуса среди союзников по этому поводу нет.

От идеи французского президента поспешили откреститься не только соседи Парижа, но и США. Досталось Макрону и от своих политических оппонентов. Три часа он обсуждал с ними, насколько далеко есть возможность зайти в поддержке Киева, однако договорится не удалось.

#Франция #Украина #НАТО #макрон #ВСУ
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