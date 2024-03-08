Макрон дополнил свое заявление о возможной отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу недавних заявлений о потенциальной отправке своих военных на Украину.

«Не исключать что-то - не означает делать это», - заметил он в эфире телеканала BFMTV.

Резонансное заявление Макрон сделал 26 февраля на встрече в Париже по вопросам дальнейшей поддержки ВСУ. По его словам, такого сценария нельзя исключать, отметив правда, что и консенсуса среди союзников по этому поводу нет.

От идеи французского президента поспешили откреститься не только соседи Парижа, но и США. Досталось Макрону и от своих политических оппонентов. Три часа он обсуждал с ними, насколько далеко есть возможность зайти в поддержке Киева, однако договорится не удалось.