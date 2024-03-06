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Бизнесмен Юрий Антипов оспорил передачу заводов ЧЭМК государству

Свердловский арбитражный суд ранее признал незаконной их приватизацию в 1990-е годы.
Владимир Рубанов 2024-03-06 13:23:01
© Фото: Lidia Mukhamadeeva, Russian Look, Global Look Press

Основатели группы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы оспорили в суде передачу государству заводов группы. Они подали апелляционную жалобу на решение свердловского арбитражного суда, который признал незаконной их приватизацию в 1990-е годы.

Апелляционная жалоба Антиповых зарегистрирована 5 марта. Кроме того, АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» потребовали отменить обеспечительные меры.

Апелляцию рассмотрят в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Свердловской области.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал акции Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в собственность государства. В рамках рассмотрения иска суд арестовал движимое и недвижимое имущество заводов.

В тот же день Юрия Антипова после допроса отпустили под подписку о невыезде в рамках уголовного дела о мошенничестве. ЧЭМК - один из крупнейших производителей ферросплавов в России, он занимает около 80% рынка.

#челябинск #арбитражный суд #чмэк #Юрий Антипов #Челябинский электрометаллургический комбинат
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