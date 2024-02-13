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«Ъ»: Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства заводы ЧЭМК

В иске к владельцам предприятия говорится, что активы заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».
Игнат Далакян 2024-02-13 09:05:01
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Генпрокуратура потребовала передачи государству трех крупнейших в России производителей ферросплавов, сталь от которых используется в военно-промышленном комплексе страны. «Коммерсантъ» отмечает, что такое требование ведомство выдвигает из-за незаконности приватизации и поставок в Соединенные Штаты.

Как пишет издание со ссылкой на иск к владельцам предприятий, активы заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». В иске говорится, что три завода Челябинского электрометаллургического комбината входили вместе с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу «по выпуску систем и элементов вооружения». Однако, по правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частные руки относилось к полномочиям российского правительства, но такое решение кабинет министров не принимал. Отмечается, что приватизацию утвердили местные власти.

Ведомство уточнило, что после того, как владелец заводов в прошлом году получил 100% акций, он оформил активы на принадлежащую ему и его семье компанию. Таким образом, три стратегически важных завода, используемые для обеспечения обороноспособности страны, оказались под контролем резидентов недружественных Российской Федерации стран.

Ранее суд конфисковал подконтрольный «спонсорам ВСУ» холдинг ВПК. «Коммерсантъ» писал, что владельцами предприятия оказались члены экстремистской группы, которые отправляли средства на нужды украинской армии.

#в стране и мире #Генпрокуратура РФ #конфискация #ЧЭМК
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