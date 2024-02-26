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РБК: экс-глава ЧЭМК Юрий Антипов задержан по подозрению в мошенничестве

Причиной задержания предпринимателя стала незаконная приватизация, которая проходила без участия правительства.
Глеб Владовский 2024-02-26 18:58:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Юрия Антипова по подозрению в мошенничестве, передает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, причиной задержания предпринимателя послужило подозрение в выводе за рубеж активов Кузнецкого и Серовского заводов, а также перевод Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в частную собственность.

«На супругу Антипова были оформлены заводы и комбинат, из-за чего эти активы попали под контроль резидентов недружественных государств и их вывели за границу для "нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности" России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о передаче активов предприятия, относящегося к ВПК, должно было принимать правительство. Однако кабмин такого решения не выносил, а приватизацию утвердили местные власти, превысив должностные обязанности.

ЧЭМК - один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.

#ВПК #Задержание #мошенничество #Кабмин РФ #ЧЭМК #Юрий Антипов
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